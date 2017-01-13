Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir, göreve başladı
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TEKİRDAĞ (İHA) - Adana'nın İmamoğlu ilçe Kaymakamlığı görevinden Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine atanan Kaymakam Kürşad Özdemir görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesi ile Hayrabolu İlçe Kaymakamlığına atanan Kürşad Özdemir, yeni görevine başladı. Kaymakam Özdemir yaptığı açıklamada, ilçede birlik beraberlik içerisinde çalışarak en iyi hizmetin yapılması için gayret edeceklerini söyledi.
(SK-MEF-Y)
13.01.2017 12:42:01 TSI
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