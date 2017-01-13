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Vali Çelik'ten Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi'ne ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 12:39
Vali Çelik'ten Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi'ne ziyaret
Vali Çelik'ten Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi'ne ziyaret
- "Muhtarların halktan aldığı desteği en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Vali Azmi Çelik, seçilmiş bir insan olarak muhtarların halktan aldığı desteği en iyi şekilde yerine getirmesinin önemine değinerek, karşılıklı diyalog sayesinde her şeyin çözüme ulaşacağını savundu.
Vali Çelik, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Başkan Ali İrfan İbiş'ten ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini hatırlatan Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın mahallede yaşadığı sorunlara çözüm bulma noktasında, yasalar çerçevesinde Valilik olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız. Muhtarlarımız, bulunduğu yerleşim yerinin en yetkili kişisidir. Vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyi şekilde ulaştırılması açısından muhtarlarımızla devamlı iletişim halindeyiz" dedi.
Seçilmiş bir insan olarak muhtarların halktan aldığı desteği en iyi şekilde yerine getirmesinin önemine değinen Vali Çelik, toplumu ilgilendiren konularda vatandaşların iyi ve sağlıklı bilgilendirilmesini istedi. Devletin temsilcisi olarak halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını aktaran Vali Çelik, karşılıklı diyalog sayesinde her şeyin çözüme ulaşacağını savundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İbiş ise, yasalar çerçevesinde, mahallelerdeki sorunları yetkili yerlere ilettiklerini bildirdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Başkan İbiş, birlik ve beraberlik adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Vali Çelik, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan İbiş'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Derneği ziyarete gelişi esnasında iki yaşlı teyze Vali Çelik'in yolunu keserek tanışmak istedi. Yaşlı teyzelerin halini ve hatırını soran Vali Çelik, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını, yüreğinde vatan sevgisi olan herkesin ülkemize sahip çıktığını söyledi.
(İHA-MET-Y)

13.01.2017 12:41:31 TSI
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