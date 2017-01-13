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Akşehir'de şehit kaymakam adına futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - AK Parti Akşehir Gençlik Kolları ÜNİAK Birimi tarafından Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk ardına bir halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Yoğun bir katılımın olduğu turnuvanın final maçı Karahüyük Mahallesi Kapalı Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve çok sayıda kişinin izlediği final maçında Ay Yıldız Spor ve Cankurtaran 2023 takımları karşılaştı. Maçı; Cankurtaran 2023 takımı penaltı atışları sonucu 5-4 kazandı. Kupa ve madalya töreni sırasında bir konuşma yapan AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, şehit kaymakam M. Fatih Safitürk adına düzenlenen, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri turnuvayı gelecek yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, bu gibi organizasyonların kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini ifade etti. Ödül törenin ardından hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

(CF-FM-Y)



13.01.2017 12:44:11 TSI

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