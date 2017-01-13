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Memiş: "Gençler BİGG fırsatını kaçırmamalı"

13 Ocak 2017 Cuma, 12:41
Memiş: "Gençler BİGG fırsatını kaçırmamalı"
Memiş: "Gençler BİGG fırsatını kaçırmamalı"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Memiş, TÜBİTAK tarafından gençlerin iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürme hedefiyle başlatılan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı ile 150 bin TL'ye kadar hibe verildiğini belirterek, gençlerin bu fırsatı kaçırmamalarını istedi.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Memiş, program kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan girişimcilerin fikirlerinin değerlendirileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin yenilikçi fikirlere ihtiyacı var. Bunun için de sürekli olarak bu tarz destekler veriliyor. Biz de TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu olarak sık sık yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Genç girişimciler bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve yatırım için gerekli hibe fırsatını kaçırmamalı" dedi.
Memiş, son başvuru tarihi 31 Ocak 2017 olan programa başvurmak isteyenlerin, İstanbul Üniversitesi Teknokent internet sitesi olan 'http://entertech.com.tr/' adresinden gerekli bilgilere ulaşabileceklerini kaydetti. Memiş, "İki aşamalı programda, internet sitesi üzerinden toplanan iş fikirleri bir eleme sistemine tabi tutularak; fikirler, teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu gibi yönler göz önünde bulundurarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

13.01.2017 12:44:42 TSI
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