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Malatya Final Okullarından Suriyeli Türkmenlere yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Final Okulları Lise ve Orta Okul öğrencileri yardıma ihtiyaç duyan Suriyeli Türkmen aileler için gıda yardımı kampanyası başlattı.

Kısa zamanda tüm öğrencilerinin katılımı ile toplanan çeşitli gıda yardımları Oğuz Boyları Kardeşlik Derneğine teslim edildi.

Burada bir konuşma yapan Malatya Final Okulları Lise Müdürü Cebrail Kılınç, Suriye'de yaşanan drama sessiz kalamayacaklarını belirterek "Suriye'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hem bir eğitimci olarak hem bir baba olarak hem de bir Müslüman olarak ben molozlar altından çıkarılan çocukların cansız bedenlerini gördükçe kahroluyorum. Devletimiz yapmış olduğu cansiparane yardım yanında bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Oğuz Boyları Kardeşlik Derneği Başkanı Murat Ali Tutar ise toplanan yardımları yardıma muhtaç Suriyeli ailelere iletmek için aracı olduklarını belirterek "Derneğimiz bu yardımları bağışçıların bizzat kendi elleri ile ihtiyaç sahiplerine iletiyor. Bu sayede yardım duyguları daha da pekişiyor. İnşallah bu savaş biter ve bu manzaralarla bir daha karşılaşmayız'' diye konuştu.

(CÖ-AOA-Y)



13.01.2017 12:44:12 TSI

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