Kuşadası'nda belgesel gösterimi
(Fotoğraflı)
Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Araştırmacı Yazar Dursun Erden, Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Han Duvarları" isimli belgesel gösterimi ve Atatürk'ün yapmış olduğu harf devrimi ile başlayan Cumhuriyet aydınlanması sürecini konu alan söyleşiyle Kuşadalılarla buluştu.
Ünlü Şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" isimli şiirinden esinlenerek hazırlanan ve Çamlıbel'in 1923 yılında İstanbul'dan Kayseri Lisesi'ne, oradan da Anadolu aydınlanma seferberliği dönemlerine uzanan yaşamını ele alan belgesel katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğin ardından Dursun Erden, yazmış olduğu Lilith Tabletleri ve Han Duvarları isimli kitaplarını okurları için imzaladı.
(ZH-MB-Y)
13.01.2017 12:47:09 TSI
NNNN