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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Ulaşıma kapanan 120 köy yolu açıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 12:43
Ulaşıma kapanan 120 köy yolu açıldı
Ulaşıma kapanan 120 köy yolu açıldı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 120 köy yolu tekrar açıldı.
Kırklareli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde 11 Ocak 2017 Çarşamba günü etkili olan kar yağışıyla birlikte toplam 1056 kilometre 120 köy yolu ulaşıma kapanmış, ancak İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bütün ekipleriyle 7/24 esaslı çalışmaları ile kapanan tüm köy yolları ulaşıma açılmıştır. Ayrıca Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmalarına, vatandaşlarımızdan gelen acil durum çağrılarına yönlendirilmeye ve buzlanan kesimlerde tuz atma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" denildi.

"Uzun yıllardır görülmüyordu"
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser İl Özel İdare ekiplerinin aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Eser, "Kırklareli ve genelinde geçtiğimiz Cuma gününde bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri tüm araçlarıyla yollarda sorun yaşanmaması için çalışıyor. İlimizde 179 köyümüz var. Buralar bizlerin sorumluluk alanında. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla, çok fazla bir kar yağışı oldu. Bu uzun yıllardır görülmüyordu. Ekiplerimiz ve araçlarımız kardan önce hazırlamıştık. Araçlarımızı özellikle ilimizin yüksek yerlerine konuşlandırmıştık. Ancak ova kesimlerde de kar yağışı bu defa çok fazla oldu" dedi.
Genel Sekreter Ziya Eser, açtıkları yollarda yeniden kapanmalar oldiğini hatırlatarak, "Fakat çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hastası, araç kazası, cenazesi olan köylerdeki yollara öncelik veriyoruz. Telefonla bizlere ulaşan yardım isteyen vatandaşlarımıza da anında ekip yolluyoruz. Sahada kontrollerimiz devam ediyor. Şuana kadar yollarımızda çözülemeyen bir problemimiz hamdolsun olmadı. Kapanan yollarımızı açtık. Ancak kar yağışının devam etmesi nedeniyle yeniden kapanıyor. Bizlerde açmak için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
(HLD-MEF-Y)

13.01.2017 12:48:09 TSI
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