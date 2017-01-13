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Elbeyli ilçesinde "Kan Bağışı" kampanyası



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen "Kan Bağışı" kampanyasına, belediye personeli ve vatandaşlar kanları ile destek verdi.

Elbeyli Belediyesinin tarafından azalan kan stokları üzerine kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen Kan bağışı kampanyasına Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ve belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların kan bağışına ilgi gösterdiklerini ifade eden Şimşek, "Elbeyli ilçesinde periyodik olarak kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Gerek vatandaşlarımıza gerekse ilçemize gelerek kan bağışı toplayan Kilis Kızılay Kan Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MAD-AOA-Y)



13.01.2017 12:48:53 TSI

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