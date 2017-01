YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti'den pazarcı esnafına sıcak çorba

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Teşkilatı üyeleri, semt pazarında tezgâhlarını yeni açan pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

AK Parti Sosyal İşler Başkanı Ahmet Alsat, Başkan Yardımcıları Emel Gencer, Özlem Yalçın, Gülizar Gülmez, Tepebaşı Sosyal Politikalar Başkanı Cengiz Topel Özmutlu, Odunpazarı Sosyal Politikalar Başkanı Hüzeyin Çetiner ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte Gökmeydan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti. Heyet üyeleri, pazarda tezgâhlarını yeni açan pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu. AK Parti Sosyal İşler Başkanı Ahmet Alsat, "Havaların iyice soğuduğu bu günlerde pazarcı esnafının bir nebze olsun içlerini ısıtmak için sabah çorbası dağıtmayı düşündük" dedi.

Alsat, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğini söyleyerek, "Biz her yere ve her gönüle giriyoruz. Bazen bir karanfille, bazen bir hasta ziyaretiyle bazen bir hayırlı olsun ya da gül güle büyütün ile bazen de sabah erken saatlerde soğuktan üşüyen gönüllere çam sakızı çoban armağanı sıcak bir çorbayla pazarcı esnafımızı ziyaret ediyoruz. Biz AK Parti olarak vatandaşımızla iç içeyiz ve her fırsatta dokunuyor, dinliyor gönüllerine giriyoruz" dedi.

Sergilerini açarken çorba ikram edilmesine şaşıran bir o kadar da sevinen pazarcı esnafı ise duydukları memnuniyeti "Soğukların kendini iyice hissettirdiği bu günlerde sıcak çorba çok iyi oldu. AK Partili yöneticilerin buraya gelerek bizleri düşündüklerini göstermeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti" dediler.

13.01.2017 12:51:07 TSI

