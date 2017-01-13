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Yaşama yol ver projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Minik 112" ve "Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında, anaokulu öğrencilerine yaşadıkları sağlık problemleri esnasında ne yapmaları anlatıldı.

Sevgi Anaokulunda öğrencilerin karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlenmeleri, okulların sağlık örgütlenmelerinin oluşturulması, okul çağından başlamak üzere çocuklarda güvenli davranış kalıplarının gelişmesini ve trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda bilgiler verildi. Verilen bilgiler sonrasında öğrencilere "Minik 112" sunumu yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere broşür, kalem, şapka ve çıkartmalar dağıtıldı.

(CK-AOA-Y)



13.01.2017 12:51:12 TSI

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