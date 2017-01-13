Kuşadası Belediyespor kadınlar için spor kursları düzenliyor
(Fotoğraflı)
Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyespor bünyesinde "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Haydi Bayanlar Spora" sloganıyla düzenlenen kurslar başladı.
Çeşitli branşlarda açtığı spor kursları ile farklı yaş gruplarına spor yapma imkanı sunan Kuşadası Belediyespor'un, kadınlara yönelik olarak açtığı spor kursları kayıtları Kuşadalı kadınlardan yoğun ilgi gördü.
Kuşadası Belediyespor tarafından açılan kurslarda, eğitim boyunca sopalı jimnastik, aerobik, aerodance ve voleybol dersleri verilecek. Sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirme hedefi ile düzenlenen kurslar, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda Perşembe ve Cumartesi günleri uzman eğitmenler tarafından verilmeye devam edecek.
(ZH-MB-S)
13.01.2017 12:51:26 TSI
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