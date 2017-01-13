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Bursa kitapçısı başkentte



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Ankara'da bu yıl 11'incisi yapılan Kitap Fuarı'nda stant açan Bursa Kültür A.Ş'nin yayınları ilgi gördü.

250 yayınevi ve 27 sahafın yer aldığı fuarda, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., "Bursa Kitapçısı" markası ile en çok ilgi gören stantların başında yer aldı. Bursa ile ilgili çalışma yapan birçok araştırmacının eserlerini yayına dönüştüren ve kaybolmaya yüz tutan değerleri, bilgi, belge ve dokümanların birçoğunu yabancı dillere de çevirerek tüm dünyadaki Bursa meraklılarına ve gelecek yüzyıllara taşımaya devam eden Kültür A.Ş.'nin fuardaki standı siyasilerin de ilgisini çekti.

Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği fuarda Kültür A.Ş. standını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa yayınlarını inceledi, kent belleğine kazandırılan eserler hakkında bilgi aldı. Bursa yayınlarını yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Soylu, Bursa Kültür A.Ş.'nin soyut ve somut mirası gün yüzüne çıkarma çalışmalarında başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Bursa Kültür A.Ş. tarafından açılan "Bursa Kitapçısı" standını ziyaret edenler arasındaydı. Somut olmayan kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması çalışmaları ile kent belleğine önemli katkı sunan Bursa Kültür A.Ş. 2008 yılından bugüne Bursa'nın kent belleğine kazandırdığı 300'ü aşkın eseri, her yıl 300 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşan Ankara kitap fuarında kitapseverlerle buluşturdu.

(MŞ)



13.01.2017 12:53:20 TSI

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