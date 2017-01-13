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"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'de tüm okullarda uygulamaya geçirilen görsel ve edebi alanda eserlerin ödüllendirileceği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının başvuruları başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Yeşilay tarafından 2011 yılında İstanbul'da başlatılan, 2015'te Yeşilay şubelerinin bulunduğu 24 ilde düzenlenen sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yarışması, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde uygulanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde, bağımlılık konulu edebi ve görsel kategori olarak kompozisyon, şiir, afiş, resim, karikatür ve kısa video gibi alanlarda düzenlenecek yarışmada öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda kendilerinde ve çevrelerinde farkındalık oluşturmaları amaçlıyoruz. Yarışmaya katılacak eserler için son başvuru tarihi ise 17 Şubat 2017'dir. Ana konusu bağımlılık olan ve Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve liselerde sigara, alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığının zararları ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmada öğrenciler yaptığı eserlerle önce kendi illerinde yarışacak. Kendi ilinde birinci olan eserler ise Türkiye finaline kalacak. Her ilde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride birincilerin seçileceği yarışmada, bağlı bulunan ilin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödül törenleri gerçekleştirilecek. Her ilin birincilerinin yarıştığı Türkiye finalinin ödül töreni ise 5 Mayıs 2017'de Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrında gerçekleşecek. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında edebi ve görsel kategoride yarışacak olan il birincilerine 500 TL, Türkiye finalinde ise birincilere 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere ise bin 500 TL para ödülü verilecek. Ayrıca ülke genelinde dereceye giren öğrenciler Yeşilay tarafından "Gelişim Kampı" ile ödüllendirilecek" şeklinde konuştu.

(CK-AOA-Y)



13.01.2017 12:53:22 TSI

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