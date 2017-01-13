13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Valiye görüşmek için mesaj attı Vali makamında ağırladı

13 Ocak 2017 Cuma, 12:53
Valiye görüşmek için mesaj attı Vali makamında ağırladı
Valiye görüşmek için mesaj attı Vali makamında ağırladı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Zahiddin Seyar, Vali Zülkif Dağlı ile görüşmek için Valilik resmi internet sitesine mesaj attı. Mesajı gören Vali Zülkif Dağlı öğrenci makamında ağırladı.
Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Zahiddin Seyar 8 Ocak 2017 günü Valilik resmi internet sitesine Vali Zülkif Dağlı ile görüşmek istediğini belirterek mesaj attı. Mesajı gören Vali Zülkif Dağlı'da Zahiddin Seyar isimli öğrenciyi makamında ağırladı, talebini dinledi.
Zahiddin Seyar, Vali Dağlı'dan okulun bodrum katında sportif aktivitelerin yapılabileceği çok amaçlı spor alanı talebinde bulundu, Vali Dağlı'da konuyla yakından ilgileneceğini söyledi ve Zahiddin Seyar'ı tebrik etti.
"Valiye Mesaj at"
Düzce Valiliği www.duzce.gov.tr sitesinde Vali Zülkif Dağlı ile internet üzerinden de iletişim için "Valiye Mesaj" bölümü açıldı. Bu alanda tüm vatandaşlar isteklerini Valiye iletebilecekler.
(AY)

13.01.2017 12:57:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milli seferberlik Düzce'de başladı.
YEREL

MİLLİ SEFERBERLİK DÜZCE'DE BAŞLADI.
Yığılca'da 2017 yılı sürprizler yılı olacak
YEREL

YIĞILCA'DA 2017 YILI SÜRPRİZLER YILI OLACAK
Kent mobilyaları alınacak
YEREL

KENT MOBİLYALARI ALINACAK
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
&quot;Kar yağışı fındık üreticisi için bereket&quot;
YEREL

"KAR YAĞIŞI FINDIK ÜRETİCİSİ İÇİN BEREKET"
Bale kurslarına kayıtlar 3 Şubat'ta son
YEREL

BALE KURSLARINA KAYITLAR 3 ŞUBAT'TA SON
Akçakoca'da on iki günde 730 müracaat
YEREL

AKÇAKOCA'DA ON İKİ GÜNDE 730 MÜRACAAT
Düzce Kültür Merkezinde Ellerimin Arasındaki Hayat oyunu sergilenecek
YEREL

DÜZCE KÜLTÜR MERKEZİNDE ELLERİMİN ARASINDAKİ HAYAT OYUNU SERGİLENECEK
Kuruluşundan bugüne İmam Hatip Lisesi
YEREL

KURULUŞUNDAN BUGÜNE İMAM HATİP LİSESİ
1 yılda 236 bin 58 işlem
YEREL

1 YILDA 236 BİN 58 İŞLEM
Düzce Üniversitesinde fakülte sayısı 14 oldu
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE FAKÜLTE SAYISI 14 OLDU
Karduz, &quot;Körlük var oldukça kullanımı değişmeyecek tek araç beyaz bastondur&quot;
YEREL

KARDUZ, "KÖRLÜK VAR OLDUKÇA KULLANIMI DEĞİŞMEYECEK TEK ARAÇ BEYAZ BASTONDUR"
Başkan Yemenici, Gazetecileri ağırladı
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ, GAZETECİLERİ AĞIRLADI
İş Dünyası için önemli bir toplantı
YEREL

İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR TOPLANTI