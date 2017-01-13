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Valiye görüşmek için mesaj attı Vali makamında ağırladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Zahiddin Seyar, Vali Zülkif Dağlı ile görüşmek için Valilik resmi internet sitesine mesaj attı. Mesajı gören Vali Zülkif Dağlı öğrenci makamında ağırladı.

Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Zahiddin Seyar 8 Ocak 2017 günü Valilik resmi internet sitesine Vali Zülkif Dağlı ile görüşmek istediğini belirterek mesaj attı. Mesajı gören Vali Zülkif Dağlı'da Zahiddin Seyar isimli öğrenciyi makamında ağırladı, talebini dinledi.

Zahiddin Seyar, Vali Dağlı'dan okulun bodrum katında sportif aktivitelerin yapılabileceği çok amaçlı spor alanı talebinde bulundu, Vali Dağlı'da konuyla yakından ilgileneceğini söyledi ve Zahiddin Seyar'ı tebrik etti.

"Valiye Mesaj at"

Düzce Valiliği www.duzce.gov.tr sitesinde Vali Zülkif Dağlı ile internet üzerinden de iletişim için "Valiye Mesaj" bölümü açıldı. Bu alanda tüm vatandaşlar isteklerini Valiye iletebilecekler.

(AY)



13.01.2017 12:57:53 TSI

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