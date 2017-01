YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin GİAD'dan 'Yeni pazarlar keşfedin' çağrısı

Mersin GİAD'dan 'Yeni pazarlar keşfedin' çağrısı

- Mersin GİAD Başkan Yardımcısı Erdem, serbest piyasa koşullarında üreticinin ve ihracatçının sürekli yeni pazar arayışında olması gerektiğini belirtti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkan Yardımcısı Elif Örener Erdem, üreticilerin yeni pazarlara yönelmesinin ürün değerini arttıracağını belirterek, "Özellikle e-ticaret iyi kullanılmalı" dedi.

Mersin GİAD Başkan Yardımcısı Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, serbest piyasa koşullarında üreticinin ve ihracatçının sürekli yeni pazar arayışında olması gerektiğinin altını çizerek, global piyasalarda e-ticaretin giderek yaygınlaşmasına vurgu yaptı. E-ticaretin dünya çapında giderek yaygınlaşmasından ötürü artık üreticinin işinin çok daha kolay olduğunu ifade eden Erdem, "İnsanlar artık bilgisayar başında, oturdukları yerden alışveriş yapıyorlar. Üreticilerimiz gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundalar. E-ticaret siteleri ile dünyanın her yerinde satış yapılabiliyor. Bunun için kurumsal siteler geliştirilmiş. Buralara üye olunarak stoklarındaki ürünleri çok daha kolay şekilde tüketici ile buluşturabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Üretim yapan her insanın mutlaka yeni pazarlar oluşturması gerektiğini kaydeden Erdem, "Mersin ve bölgesindeki üretici eskiden Ortadoğu pazarına hakimdi. Fakat bölgede yaşanan terör olaylarının ardından bu pazarı kısmen kaybettik. Bunun yerine de farklı alternatifler bulundu. Eğer üreticilerimiz farklı pazar arayışına girmeselerdi ne yazık ki, üretimi durdurmak zorunda kalacaklardı. Yeni girişimde bulunacak ya da mevcut ürünlerini piyasanın üstünde değerlendirmek isteyen her üreticinin mutlaka alternatif pazarları keşfetmesi ve buna göre hamle yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



13.01.2017 12:54:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER