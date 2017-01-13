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Esnaflar sicil affını bekliyor



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Mutlu, esnafların dört gözle hükümetin söz verdiği sicil affını beklediğini dile getirdi.

Hükümet kısa bir süre önce sicil affına gidileceğini duyurmuştu. Sicil affı konusu en çok da ticari çevrelerde memnuniyetle karşılandı. Esnafların sicil affını beklediklerini dile getiren Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Mutlu, "Esnaf gerçekten de sicil affını dört gözle bekliyor. Gerçi daha önceki yıllarda da bir sicil affı çıkmıştı. Ancak buna bankalar uymadılar. Sicilleri kötü olana kredi vermemeyi sürdürdüler. Bugüne kadar da bu şekilde devam etti. Ancak günümüzde o kadar sık siyasi ve ekonomik krizler yaşamaya başladık ki. Bu ekonominin de dengesini bozdu. Neredeyse sicili bozulmayan esnaf yok gibi. Sadece esnaflar değil, büyük iş adamları da, küçük iş adamları da bundan muzdarip durumda. O nedenle hükümetin sicil affına gidileceği yönündeki açıklamaları esnaf tarafından olumlu karşılandı. Bir an önce bu affın çıkmasında fayda var" dedi.



"Af gelmezse bankacılık sistemi tıkanır"

Sicil affının sadece esnaflar için değil bankalar açısından da önemli olduğuna değinen Mutlu, "Konfederasyonumuz bu sicil affının çıkartılmasına yönelik hükümetle sürekli görüşüyor. Zaten bu konu da konfederasyonumuzun çabaları sayesinde gündeme geldi. Bankalar da ellerinde birikmiş olan mevduatlarını krediye döndüremedikleri zaman para kazanamıyorlar. Onların da aslında bu anlamda sicil affını beklediklerini düşünüyoruz. Eğer böyle giderse kredi verecek kimse kalmayacak ve Türk bankacılık sistemi de ciddi bir krize girecek ve tıkanacak. Bugünkü sıkıntının atlatılmasında herkesin katkı yapması lazım. Bankalarda, esnaflarda hükümette üzerine düşeni yaparsa hep birlikte bu işin içinden çıkarız" diye konuştu.

(SÇ-HA-Y)



13.01.2017 12:58:57 TSI

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