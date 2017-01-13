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KYK İl Müdürlüğü'nden öğrenci zehirlenmesi iddialarına açıklama



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu'da önceki gün Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurtta çok sayıda öğrencinin zehirlendiği iddialarına KYK İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "içme ve kullanma suyuyla ilgili tahlil sonuçları beklenmektedir" denildi.

Bolu'da önceki gün bazı internet sitelerinde Yüksek Öğrenin Kredi ve Yurtlar Kurumu Seyyide Nefise Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin zehirlendiği iddalarına karşı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bolu İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. KYK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Ocak 2017 -12 Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 63 öğrenci bulantı, kusma ve bazı öğrencilerin de ishal şikayetleri ile ilimizdeki hastanelere başvurmuştur. Başvuran öğrencilere Gastroenterit teşhisi konularak ayaktan tedavi ile gönderilmiştir. Durumu ağır olan, hastaneye yatırılması gereken herhangi bir öğrenci olmamıştır. Bu ishal vakalarının sebebi ile ilgili olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerimizin yaptığı incelemelerde; hijyen şartlarında bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İçme ve kullanma suyuyla ilgili tahlil sonuçları beklenmektedir. Ayrıca gıda kaynaklı olup olmadığı yönündeki incelemeler ve tetkikler de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yürütülmekte olup numunelerin sonuçları henüz neticelenmemiştir."

(BV-AY)



13.01.2017 13:02:13 TSI

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