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Melikgazi Belediyesi çevreyi kirletenlere göz açtırmadı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri görüntü kirliliği oluşturan ve çevreyi kirleten kurum ve şahıslara yönelik denetimlerinde şahıs ve kurumlara para cezası uyguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı Aralık ayı içerisinde, çevreyi kirleten 79 kişiye toplam 20 bin 253 lira para cezası kesildiğini söyledi. Kabahatler Kanununa göre 79 idari ve yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek Halk ve Çevre Sağlığına verilen büyük önemi bir kez daha gösterdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç , ''Aralık ayı içerisinde mal ve hizmetleri satmak için çevreyi rahatsız edenler ile izinsiz cadde ve sokakları işgal edenler uyarılmaktadır. Ancak Kamu alanlarını çöplük sanarak kirletenleri ilk etapta uyarıyor, tekrarında yazılı bildirimde bulunuyoruz. Ama uyarılara rağmen çevreyi kirletmeyi alışkanlık haline getirenlere de kamu adına ve kamu yararına olmak üzere para cezası uyguluyoruz. Bu konuda Melikgazililerin de çevreyi kirletenler konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz.'' dedi.

Gürültülü çalışarak çevreyi rahatsız eden ve parklara zarar verenleri de 1608 sayılı kanuna istinaden 5 ayrı kişiye ceza uyguladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların çevre ve halk sağlığı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, 252 13 33 numaralı telefonlara ihbar edebileceklerini sözlerine ekledi.

(AG-SK)



13.01.2017 13:02:21 TSI

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