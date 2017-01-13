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Çocuklarda kol ve bacak ağrılarına dikkat!

13 Ocak 2017 Cuma, 13:01
Çocuklarda kol ve bacak ağrılarına dikkat!
Çocuklarda kol ve bacak ağrılarına dikkat!

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Romatoloji ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, çocuklarda kol ve bacak ağrılarının her zaman büyümeye işaret etmediğini söyledi.
Çocuklarda görülen kol ve bacak ağrılarının aslında ağrı sendromunun belirtisi olabileceğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Romatoloji ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, "Çocuğunuz son zamanlarda kol ve bacaklarının ağrıdığından şikayet ediyorsa, bunu hafife almayın. Bazen büyüme ağrıları olarak düşünülen bu tür ağrılar, kompleks bölgesel ağrı sendromuna işaret edebiliyor. Büyüme ağrılarından farklı olarak aşırı derecede şiddetli ağrılara ve deride değişikliklere yol açan kompleks bölgesel ağrı sendromu, ergenlik döneminde daha çok görülüyor. Sıklıkla 12 yaş civarında ortaya çıkıyor ve genç kızlarda daha sık rastlanıyor." dedi.
Çoğu çocukta ağrıların kol veya bacak bölgesinde hissedildiğini ancak vücudun herhangi bir bölgesinde de görülebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, "Rahatsızlık, travma, enfeksiyon, duygusal stres ve cerrahi işlem gibi stresli bir olaydan sonra ortaya çıkabilir. Cerrahi bir işlem öncesi hissedilen korku, düşme ya da çarpma, ebeveynlerin ayrılması gibi yaşanabilecek travmalar bu durumu tetikleyebilir. Muayene sonucunda kompleks bölgesel ağrı sendromundan bahsedebilmek için şiddetli ve uzun süreli ağrıların yanı sıra günlük aktiviteleri kısıtlayıp kısıtlamadığına, tedaviye yanıt verip vermediğine, allodini varlığına (normalde ağrı vermeyecek uyarana ağrı tepkisi) bakılıyor. Rahatsızlığın tanısı için bir dizi kriterden yararlanılıyor. Ağrıyı başlattığı düşünülen bir olayın varlığı, cilde hafif dokunmayla şiddetli veya sürekli ağrı, mevcut bölgede şişme, kan akımı değişiklikleri veya renk değişiklikleri olması, Ağrı ve hareketsizliğin bilinen bir nedeninin olmaması ve bilinen bir sinir bozukluğunun olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Okulda devamsızlığa yol açıyor
Tüm yakınmalar bir araya geldiğinde çocukların günlük yaşam düzeninin bozulmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, bu durumun okul devamsızlığına yol açtığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazı çocuklarda zamanla soluk ve mor alacalı bir deri rengi, vücutta düşük ısı ile ağrının hissedildiği bölgede aşırı ya da az terleme meydana geliyor. Bazen de çocuk kol ya da bacağını sabitleyerek hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Bu da zaman içinde kullanılmadığı için o bölgedeki hareket kapasitesinin azalmasına yol açıyor. Kompleks bölgesel ağrı sendromu tedavisinde en çok işe yarayan yaklaşım ise; bir fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi programına başlamak. Rahatsızlığın hem çocuk hem aile için zor bir süreçtir. Bundan en çok çocuğun etkileneceğini ve stres altında kalabilir. Bu nedenle psikolojik destek de tedavinin bir parçası ve terapi almakta yarar var. Tedaviden çoğunlukla olumlu yanıt alınıyor ve sonuçta çocukların bu rahatsızlıktan tamamen kurtulabilir. Ailelerin çocuklarını okuldan ve arkadaşlarından kopmaması için desteklemeleri gerekmektedir. Böylece fiziksel egzersizlerin yanı sıra psikolojik ve sosyal destek tedavinin başarısına katkıda bulunuyor."
(AG-SK)

13.01.2017 13:06:28 TSI
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