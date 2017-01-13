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Elite World'den evlenenlere balayı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Elite World Van Hotel, evlenenlere Marmaris'te balayı imkanı sunuyor.

Mimarisi ve hizmeti ile beş yıldız konfor sunan Elite World Van Hotel, yeni evlenecek olanlara balayı imkanı sunuyor. Kurulduğu günden itibaren tek amaçlarının Van ve bölge halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmak olduğunu belirten Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, bu kapsamda yeni evlenenleri de unutmadıklarını söyledi. Elite World ailesi olarak evlenenler için bir düğün paketi hazırladıklarını ifade eden Aksoy, "Hayallerinizi süsleyen düğün için doğru mekanı seçmek, en önemli noktalardan biridir. Hem hayallerinize yakışır şık bir mekan, hem beş yıldız konforu, hem ulaşılabilir fiyatlar, hem de herkesin kolay gelebileceği bir mekan olsun istenir. Van'da bir düğün yapacaksanız; sunduğu fırsatlar ve konforun yanı sıra şehir merkezindeki konumu ile de tercih edilen Elite World Van Hotel ile görüşmeden, düğün paketlerini öğrenmeden düğününüzü planlamayın. Elite World Van Hotel düğün paketinde birçok hediye yer alıyor" dedi.

Düğün yemeğinin yanı sıra düğün pastasından, salon süslemesine, özel olarak süslenmiş balayı odasından, odada kahvaltıya kadar birçok hediyenin yer aldığı düğün paketlerini çiftlerin beğenisine sunduklarını dile getiren Aksoy, "Balo salonlarının ihtişamı, konforu, sunduğu kaliteli, lezzetli ikramlar ve hediyeleri ile unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapan Elite World Van Hotel, ayrıca Van'da düğün yapan ve Elite World Marmaris Hotel'de balayı tatilini geçirmek isteyen çiftlere, iki gece konaklama hediye ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların en özel ve mutlu gününde düğün organizasyonu ile uğraştığını dile getiren Aksoy, "Hayatınızın en özel gününü doyasıya yaşarken, Elite World Van Hotel sizin yerinize düğün organizasyonunuza dair her türlü detayı da sahipleniyor. Dilediğiniz konsepte uygun salon süslemesi, seçtiğiniz menünün en iyi şekilde hazırlanması, en tecrübeli müzik sunumuna kadar düğün davetiniz Elite World tarafından bir peri masalına dönüştürülüyor. En güzel gününüzü ölümsüzleştirebilmeniz için kamera ve fotoğraf hizmetlerini de Elite World Van Hotel'in profesyonel ekibine emanet edebilirsiniz. Ayrıca düğün telaşınızı ve stresinizi atabileceğiniz Fit Life Spa & Health Center'da masajdan havuza, saunadan hamama, buhar odasından şok duşlara kadar birbirinden özel seçenekler ile kendinizi şımartabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Aksoy, rezervasyon ve düğün paketleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların www.eliteworldvan.com.tr internet sitesini inceleyebileceğini ya da 0432 484 11 11 numaralı telefondan tüm bilgileri edinebildiğini sözlerine ekledi.

(ATL-MSA-Y)



13.01.2017 13:04:39 TSI

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