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Kırklareli'nde kar temizliği devam ediyor



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KIRKLARELİ (İHA) - Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan Kırklareli Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde yollarda ve kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizleyerek, şehir dışına taşıyor.

Kar yağışının başlaması ile birlikte buzlanma ve donmalara karşı tedbirlerini alan Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının azalmasıyla birlikte yaya ve sürücülerin mağdur olmaması için şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kaldırımlardaki buz tutmuş karları kürekle kırıp yola süpüren belediye ekipleri, yolda biriken kar yığınlarını da kepçeyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Kar yağışının sebebiyet verdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ekiplerin 24 saat esası ile çalıştığını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Cuma günü etkili olan kar yağışı bölgemizde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kırklareli Belediyesi olarak kar yağışından önce yollarımızda solüsyon çalışması yapmıştık. Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekiplerimiz, gece ve gündüz olmak üzere aralıksız bir şekilde solüsyon ve tuzlama çalışmalarına devam ettiler. Ekiplerimiz bir taraftan da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yayaların kaldırımda kayıp düşmesini ve sulu karlara basıp ayaklarının ıslanmasını önlemek için kar ve buz temizliği yapıyoruz. Yollarda biriken kar yığınlarını da kepçeyle kamyonlara yükleyip şehir merkezi dışına taşıyoruz" dedi.

(HLD-MEF-Y)



13.01.2017 13:08:24 TSI

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