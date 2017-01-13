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Çözümün adresi Yıldırım

13 Ocak 2017 Cuma, 13:04
Çözümün adresi Yıldırım
Çözümün adresi Yıldırım

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetlerine kısa sürede çözüm üretiyor.
Türk Standartları Enstitüsü tarafından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldıktan sonra dört sistemi aynı anda hayata geçirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplerini kısa sürede yerine getiriyor.
Başvuru masaları, çağrı merkezi, web formu, e-posta, çözüm merkezinin yanı sıra muhtarlıklar ve BİMER aracılığıyla gelen talep ve istekleri değerlendirerek çözüm üretenYıldırım Belediyesi, Aralık ayında toplam 7 bin 451 başvurunun 5 bin 745'ine (yüzde 77) olumlu cevap verirken bin 267 (yüzde 17) talebi de işleme alarak toplamda yüzde 94'lük bir başarı oranına sahip oldu.
İlçenin kalkınması yolunda hizmet politikalarındaki önceliklerinin 'insan odaklı' olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarımızın odağında vatandaşlarımızın görüş ve düşünceleri yer alıyor. Hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek amacıyla her bir insanımızın talep, öneri ve şikayetlerini ayrıntısıyla inceliyor, titizlikle çözüme kavuşturuyoruz" dedi.
Yıldırım Belediyesi'nin birimleri ile ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler getirmek amacıyla hareket ettiğini de aktaran Başkan Edebali, hizmet masaları, çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan her talebi titizlikle değerlendirerek çözüme kavuşturduklarını söyledi.
KALİTELİ SİSTEM HEDEFİ GERÇEKLEŞİYOR
Yıldırım'ın her alanda hak ettiği hale gelmesi için vatandaşlarımızla el ele vererek 'Mutlu Yıldırım' hedefine emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "TSE tarafından bize verilen ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi de hemşehrilerimizin bize karşı ne kadar güvendiklerinin en büyük belgesidir. Kaliteli yönetim anlayışımızı 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi ile birleştirerek Türkiye'de örnek bir şehir olacağız" şeklinde görüşlerini ifade etti.
(MŞ)

13.01.2017 13:08:37 TSI
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