13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TYB Erzurum Şubesi'nden Prof.Dr.Orhan Okay için taziye mesajı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:05
TYB Erzurum Şubesi'nden Prof.Dr.Orhan Okay için taziye mesajı
TYB Erzurum Şubesi'nden Prof.Dr.Orhan Okay için taziye mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Prof.Dr.Orhan Okay'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Mehmet Kaplan ve Nurettin Topçu'nun talebesi, Türkiye'de Yeni Türk Edebiyatı'nın önemli ismi, binlerce talebe yetiştiren Prof. Dr. Orhan Okay Hoca'nın vefatı bizleri derinden sarstı.
Diyarbakır, Artvin Liseleri'ndeki Edebiyat Öğretmenliklerinden sonra asistan olarak girdiği Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 36 yıl Türk Edebiyatına büyük hizmetlerde bulunan, 'Doğunun Son Çocuğu' olarak edebiyatımıza geçecek bir edebiyat âlimini kaybettik.
Genel Merkezimiz tarafından "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü" ile taltif edilmiş olan Okay Hoca yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı.
TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu ve üyelerimiz Okay Hoca'nın vefatından dolayı duyduğumuz derin teessürü bildiriyoruz. Merhum Hocamıza Cenab-ı Hak'tan Rahmet, eş dost ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."
Orhan Okay'ın öz geçmişi
İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek öğretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanı alırken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalışmaya başladı.
İlk yazısı 1953'te Türk Sanatı'nda yayımlanan Okay'ın daha sonra İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Palandöken Sanat Edebiyat Dergisi'nin de aralarında bulunduğu dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.
Orhan Okay, kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü'nün sahibi oldu.
Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor.
(ERZ-AT-Y)

13.01.2017 13:09:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ne kadar çok kar, o kadar bereket
YEREL

NE KADAR ÇOK KAR, O KADAR BEREKET
Pistlerde sağlık onlara emanet
YEREL

PİSTLERDE SAĞLIK ONLARA EMANET
Ilıcalı'dan Medya Oda Tiyatrosu'na tam not
YEREL

ILICALI'DAN MEDYA ODA TİYATROSU'NA TAM NOT
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Yeterince tüketmediğimiz besinler!
YEREL

YETERİNCE TÜKETMEDİĞİMİZ BESİNLER!
Yarışmada kazandığı para ödülünü şehit ailesine bağışladı
YEREL

YARIŞMADA KAZANDIĞI PARA ÖDÜLÜNÜ ŞEHİT AİLESİNE BAĞIŞLADI
Rektör Çomaklı, Devlet Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarını Ziyaret Etti
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, DEVLET KONSERVATUVAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINI ZİYARET ETTİ
Curling milli takımına coşkulu karşılama
YEREL

CURLİNG MİLLİ TAKIMINA COŞKULU KARŞILAMA
MÜSİAD Arap iş adamlarını getiriyor
YEREL

MÜSİAD ARAP İŞ ADAMLARINI GETİRİYOR
Dadaşlar, Antalya kampını yüksek moralle bitirdi
YEREL

DADAŞLAR, ANTALYA KAMPINI YÜKSEK MORALLE BİTİRDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Ülkü Ocakları İl Başkanı Ertaş'tan Başkan Sekmen'e Ziyaret
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI ERTAŞ'TAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Başkan Sekmen terminal esnafıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN SEKMEN TERMİNAL ESNAFIYLA BULUŞTU
Büyükşehir'in Meclis Üyeleri Ejder3200'ü Gezdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN MECLİS ÜYELERİ EJDER3200'Ü GEZDİ
Başkan Sekmen önerdi öğrenciler için yurtlar tatil edilmedi
YEREL

BAŞKAN SEKMEN ÖNERDİ ÖĞRENCİLER İÇİN YURTLAR TATİL EDİLMEDİ
ETSO'dan üyelerine iki yeni hizmet
YEREL

ETSO'DAN ÜYELERİNE İKİ YENİ HİZMET
Erzurum'da bir miktar esrar ve bonzai hap ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA BİR MİKTAR ESRAR VE BONZAİ HAP ELE GEÇİRİLDİ
Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Başkan Orhan'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM TOPSAKALOĞLU'NDAN BAŞKAN ORHAN'A ZİYARET
Bir hayal gerçek oluyor
YEREL

BİR HAYAL GERÇEK OLUYOR
Ilıcalı'dan, Dekan Elmalı'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

ILICALI'DAN, DEKAN ELMALI'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Kent Konseyi'nden kahramanlara sevgi paketi
YEREL

KENT KONSEYİ'NDEN KAHRAMANLARA SEVGİ PAKETİ
Erzurum'da Şap hastalığıyla mücadele toplantısı
YEREL

ERZURUM'DA ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE TOPLANTISI
Oltu Halk Sağlığı Verem'e dikkat çekti
YEREL

OLTU HALK SAĞLIĞI VEREM'E DİKKAT ÇEKTİ