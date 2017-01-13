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Vali Aktaş'tan sanayi sitelerine ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Kemaloyman mevkiinde bulunan Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi ve Öğlebeli Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve esnafın sorunlarını dinledi.

İlk olarak Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret eden Vali Aktaş, Kooperatif Başkanı Şenol Öztürk ile sanayi sitesinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Ziyaretine Öğlebeli Küçük Sanayi Sitesi ile devam eden Vali Mehmet Aktaş, Kooperatif Başkanı Recep Başaran ve Sanayi Sitesi esnafları tarafından karşılandı. Site içinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, daha sonra esnaflar ile çay içerek sohbet etti.

(YE-YE-Y)



13.01.2017 13:10:43 TSI

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