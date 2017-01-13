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Tekden İlkokulu'ndan 'Hayallarin dili' sergisi

13 Ocak 2017 Cuma, 13:07
Tekden İlkokulu'ndan 'Hayallarin dili' sergisi
Tekden İlkokulu'ndan 'Hayallarin dili' sergisi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Özel Tekden İlkokulu öğrencileri tarafından 'Hayallerin dili' adlı resim sergisi açıldı.
Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde açılan sergiye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyyaz Solak, Özel Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergide, öğrencilerin çizdiği birbirinden güzel resimler, büyük beğeni topladı.
Serginin açılışında konuşan Özel Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, "Kendileri küçük, hayalleri çok büyük olan minik yüreklerin, el emeği, göz nuru dökerek ortaya koydukları bu çalışma için teşekkür ederiz" dedi.
Öğrencilerin 2. sergisi de Mart ayında açılacak.
(AG-SK)

13.01.2017 13:11:06 TSI
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