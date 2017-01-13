YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlkokul öğrencilerinden örnek davranış

İlkokul öğrencilerinden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de ilkokul öğrencileri, kendileriyle aynı okulda eğitim gören Suriyeli ve yetim öğrencilere yemek ikramında bulunarak, çeşitli hediyeler verdi.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi" ocak ayı programında yer alan "yardımlaşma" konusu kapsamında örnek bir davranışa imza attılar. Kendi aralarında para toplayan öğrenciler, aynı okulda eğitim gören Suriyeli ve yetim öğrencilere yemek ikramında bulunarak, çeşitli hediyeler verdiler.

Mardin'de bulunan özel bir alışveriş merkezinde yapılan programa sınıf öğretmenleri Fatma Bübül, Çetin Gülses ile Döndü Büşra Baş, Okul Müdürü Erdal Öztürk ve öğrenciler katıldı.

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Öztürk "Öğrenci ve velilerimiz yardımlaşma dayanışma ve paylaşım konusunda çok iyi bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler kendi aralarında topladıkları parayla Suriyeli ve yetim okul arkadaşlarına yemek ikramı yaptı. Hep birlikte güzel vakit geçirdiler. Bu tip etkinliklerle öğrencilerimiz yardımlaşma ve dayanışma duygusunu bizzat yaşadı. İslam tarihinde yaşanan Ensar ve Muhacir ruhunu öğrencilerimiz azıcık ta olsa bu vesileyle bizzat yaşadı" dedi.

(MSK-MP-Y)



13.01.2017 13:11:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER