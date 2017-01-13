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Kartal Belediyesi'nden engellilere istihdam



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İSTANBUL (İHA) - Engelli vatandaşların başlıca sıkıntıları arasında yer alan işsizlik sorununa Kartal Belediyesi çözüm buldu. Kartal Belediyesi, bir banka işbirliği ile banka bünyesinde görev alacak engelli vatandaşlar için personel alımı yapılacak.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal'da yaşayan engelli vatandaşların, engelsiz bir yaşam düzeyine sahip bireyler olarak hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri için Kartal'da örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi son olarak engelli vatandaşların en büyük sıkıntıları arasında yer alan istihdam sorununu gündemine aldı. Kartal Belediyesi ve bir özel banka arasında yapılan işbirliği ile banka bünyesinde İstanbul Şubeler Gişe Yetkilisi / Gebze Çağrı Merkezi Yetkilisi olarak görev alacak engelli vatandaşlar için personel alımı yapılacak. Kartal Belediyesi, banka ile engelli vatandaşları, 17 Ocak Salı günü 10.00-15.00 saatleri arasında Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır Alanı'nda (sahildeki eski Kaymakamlık binasının karşısı) bir araya getirecek. Personel alımı için en az lise mezunu, 1982 ve sonrası doğumlu (Bankacılık konusunda deneyimli adaylarda yaş sınırı bulunmamaktadır), bankacılık temel yetkinliklerine sahip, müşteri ve kalite odaklı, iletişimi güçlü, banka tarafından daha önce düzenlenmiş işe alım mülakatlarında başarısız kabul edilmemiş olan engelli vatandaşlar, Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nü arayarak (0216 280 55 85 - 0216 280 55 81) detaylı bilgi alabilir.

(HB-ÖK-Y)



13.01.2017 13:12:56 TSI

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