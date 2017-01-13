13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kartal Belediyesi'nden engellilere istihdam

13 Ocak 2017 Cuma, 13:09
Kartal Belediyesi'nden engellilere istihdam
Kartal Belediyesi'nden engellilere istihdam

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Engelli vatandaşların başlıca sıkıntıları arasında yer alan işsizlik sorununa Kartal Belediyesi çözüm buldu. Kartal Belediyesi, bir banka işbirliği ile banka bünyesinde görev alacak engelli vatandaşlar için personel alımı yapılacak.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal'da yaşayan engelli vatandaşların, engelsiz bir yaşam düzeyine sahip bireyler olarak hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri için Kartal'da örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi son olarak engelli vatandaşların en büyük sıkıntıları arasında yer alan istihdam sorununu gündemine aldı. Kartal Belediyesi ve bir özel banka arasında yapılan işbirliği ile banka bünyesinde İstanbul Şubeler Gişe Yetkilisi / Gebze Çağrı Merkezi Yetkilisi olarak görev alacak engelli vatandaşlar için personel alımı yapılacak. Kartal Belediyesi, banka ile engelli vatandaşları, 17 Ocak Salı günü 10.00-15.00 saatleri arasında Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır Alanı'nda (sahildeki eski Kaymakamlık binasının karşısı) bir araya getirecek. Personel alımı için en az lise mezunu, 1982 ve sonrası doğumlu (Bankacılık konusunda deneyimli adaylarda yaş sınırı bulunmamaktadır), bankacılık temel yetkinliklerine sahip, müşteri ve kalite odaklı, iletişimi güçlü, banka tarafından daha önce düzenlenmiş işe alım mülakatlarında başarısız kabul edilmemiş olan engelli vatandaşlar, Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nü arayarak (0216 280 55 85 - 0216 280 55 81) detaylı bilgi alabilir.
(HB-ÖK-Y)

13.01.2017 13:12:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tuzla'nın sporcu gençleri başarıdan başarıya koşuyor
YEREL

TUZLA'NIN SPORCU GENÇLERİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR
Maltepe zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadı
YEREL

MALTEPE ZABITASI HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMADI
Maltepe zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadı
YEREL

MALTEPE ZABITASI HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMADI
'Küçükçekmece İyilik Merkezi' sosyal yardım ve hizmette rekora koşuyor
YEREL

'KÜÇÜKÇEKMECE İYİLİK MERKEZİ' SOSYAL YARDIM VE HİZMETTE REKORA KOŞUYOR
Tuzla'da parklar ve okullar güven altında
YEREL

TUZLA'DA PARKLAR VE OKULLAR GÜVEN ALTINDA
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı
YEREL

MARMARAY'DA VATANDAŞLARA SABAH ÇORBASI DAĞITILDI
Maltepe yeşille buluşuyor
YEREL

MALTEPE YEŞİLLE BULUŞUYOR
Büyükçekmece Belediyesi kar sınavını başarıyla geçti
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KAR SINAVINI BAŞARIYLA GEÇTİ
Miniklerden Watergarden İstanbul'daki meslek atölyelerine yoğun ilgi
YEREL

MİNİKLERDEN WATERGARDEN İSTANBUL'DAKİ MESLEK ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ
Timuçin Şahin'den unutulmaz gitar resitali
YEREL

TİMUÇİN ŞAHİN'DEN UNUTULMAZ GİTAR RESİTALİ
ANALİZ - Yeni nesil terörle mücadele hukuku: İngiltere örneği
YEREL

ANALİZ - YENİ NESİL TERÖRLE MÜCADELE HUKUKU: İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahiplerine yakacak ve gıda yardımı
YEREL

BEYLİKDÜZÜ'NDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YAKACAK VE GIDA YARDIMI
Küçükçekmece'de sivil savunma eğitimleri devam ediyor
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİVİL SAVUNMA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ ERKEKLERİ VURUYOR
Sancaktepe Belediyesi'den ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
YEREL

SANCAKTEPE BELEDİYESİ'DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK