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Manavgat Belediyesi Kurs Eğitim Merkezi Açıldı



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'ne bağlı Kurs Eğitim Merkezi, Salkımevler Mahallesi'nde törenle hizmete açıldı. Ahşap boyama, resim, giyim, örgü, iğne oyası, mefruşat, okuma yazma eğitimlerinin verileceği Manavgat Belediyesi Kurs Eğitim Merkezi'ne şimdiden 130 öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, özellikle açılışa katılan hanımefendilere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Eğitimli toplumların sorunların üstesinden daha kolay geleceğini belirten Başkan Sözen, eğitim merkezleri arttıkça eğitim düzeyinin da artacağını söyledi. Sözen, göreve geldikleri ilk günden itibaren kadın, genç ve çocukların eğitimine önem verdiklerini ve bunu sağlamak için büyük yatırımlar yapmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Başkan Sözen, "Çocuklarımızın eğitiminde elimiz ve küçücük bir katkımız olursa bu bize mutluluk verir. Belediyelerin görevleri her zaman bina, yapmak, yol yapmak değildir. Belediyelerin görevleri arasında eğitime katkı yapmak da vardır. Buradaki en önemli etken sizlerin bizim yanımızda olmanızdır. Eğitimi her zaman ilk planda tuttuk ve bu anlamda yatırımlar yaptık. İbrahim Sözen ve Side Gençlik Merkezlerimizde gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımızı pek çok dalda eğitiyoruz. Bugüne kadar toplam 10 bin kadın, genç ve çocuğumuzu bu kurslarımızda eğitmişiz. Bu bizleri sevindiriyor. Kimileri öğrendikleriyle meslek sahibi oluyor. Buraya da 130 kişi müracaat etmiş. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtığımız kurslarımız büyük ilgi görmesi bizleri sevindiriyor. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Yeni kurs merkezimiz de hayırlı olur inşallah" dedi. Ardından Başkan Sözen, protokol üyeleri, kursiyerler ve mahalle halkı açılış kurdelesini hep birlikte kesti.

Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte CHP İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, BTP İlçe Başkanı Ahmet Yitmez, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, mahalle halkı, kursiyerler ve kurs öğretmenleri katıldı.



13.01.2017 13:13:50 TSI

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