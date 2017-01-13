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Gevaşlı öğrencinin büyük başarısı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA)  Van'ın Gevaş ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cengiz Yeter, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cengiz Yeter'in başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden okul yetkilileri, "Bu başarı bizleri çok mutlu etti. Öğrencimiz Cengiz Yeter, tüm soruları doğu cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Bu önemli bir başarıdır ve Gevaş'ımız için gururu verici bir durumdur. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dediler.

(Yİ-MSA-Y)



13.01.2017 13:14:17 TSI

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