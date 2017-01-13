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Konyaaltı Belediyesi TSM Korosu'na büyük ilgi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, yeni yılın ilk konseriyle Antalyalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konyaaltı Belediyesi'nin farklı korolarında bir araya gelip müzik icra eden amatör ses sanatçıları, verdikleri konserlerle de Antalyalıların gönüllerini fed ediyor. 40 kişiden oluşan Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda yeni yıl konseriyle sahne aldı.

Serbest meslek erbabı kimselerden oluşan TSM Korosu, "Endülüs'te Raks, Bu ateşi sen yaktın, Sorma bana nafile, Niçin caydın sözünden, Yıldızlı semalar.."gibi bir birinden değerli eserleri Antalyalılar için seslendirdi.

Kanuni sanatçısı Tuncay Tuncay'ın misafir sanatçı olarak katıldığı gecede; Dilek Serbest, Abdullah Tipici, Mustafa Ilgın, Sedat Korkmaz ve Mehmet Emin seslendirdikleri solo şarkılarla büyük alkış aldı. Zehra Özçelik'in şefliğinde sahne alan TSM Korosu, seslendirdiği 14 eserle yeni yılın ilk konserini de tamamlamış oldu.

(SÇ-SÇ-Y)



13.01.2017 13:15:45 TSI

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