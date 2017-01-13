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Kocasinan'da kış ayrı güzel



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Böylece kışı güvenli geçiren Kocasinan sakinlerine, kartpostallık görüntüleri izlemek kalıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemlerimizi önceden aldık. Bundan dolayı gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Modern nilfix aracı ve kar küreğiyle, ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, okul, cami ve duraklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaldırımların ve caddelerin temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür etti.

(SK)



13.01.2017 13:14:05 TSI

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