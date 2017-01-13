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Gevaş Ziraat Odasından bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA)  Van'ın Gevaş Ziraat Odası ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık tarafından başlatılan desteklemelerle muhtarların katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç, 2017 yılı içerisinde yapılacak faaliyetler, projeler, çiftçilerin sorunları ve bu sorunların çözümü hakkında bilgiler verdi.

Gevaş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Suat Özek de, ÇKS kaydı ve şu an açık olan DAP projeleri hakkında bilgiler vererek, Gevaş Ziraat Odası ile işbirliği içinde olduklarını ve Gevaş çiftçisinin daha iyi bir konuma gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Soru-cevap şeklinde devam eden toplantın sonunda Gevaş Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Suat Özek'e, Denizbank Kazım Karabekir Şube Müdürü Mehmet Hüseyin Şentürk ve ekibine, ayrıca bütün katılımcılara teşekkür etti.

(MSA-Y)



13.01.2017 13:17:44 TSI

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