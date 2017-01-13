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Malatya'da sanat Halep için buluştu

13 Ocak 2017 Cuma, 13:15
Malatya'da sanat Halep için buluştu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) bünyesinde üretilen sanatsal ürünler, geliri Halep'e bağışlanmak üzere sergiye çıkarıldı.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açılan 'Sanat Halep İçin Buluştu' sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Halep'te izahı, tarifi olmayan bir zulüm var. Güya insan hakları ve özgürlüklerin temsilcisi olan Batı, gerçek yüzünü Halep'te ortaya koymuş durumda. Bizim Milletimiz aziz bir millet, necip bir millettir. Bugün Ülkemizde 3 milyona yakın Suriyeli misafir kardeşimiz var. Halep'e yardım kampanyaları çerçevesinde Ülkemizin dört bir tarafından Halep'e her gün yardımlar gidiyor. Malatya'da da başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer belediyelerimiz, her daim Halep'e destek olmak için mücadele veriyoruz. Bugün de ayrı bir program çerçevesinde buradayız. Büyükşehir Belediyemiz Sanat Merkezindeki sanatçı kardeşlerimizin yapmış olduğu eserlerin satış geliri Halep'e gönderilmek üzere gönüllü bir faaliyet var. Tüm ilgilileri kutluyorum" dedi.
Tören sonrasında açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
(CÖ-AOA-Y)

13.01.2017 13:19:57 TSI
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