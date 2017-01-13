13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdeniz'de dere yatakları temizleniyor

13 Ocak 2017 Cuma, 13:15
Akdeniz'de dere yatakları temizleniyor
Akdeniz'de dere yatakları temizleniyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sel felaketinin yarattığı tahribatın izlerini temizliyor. Özellikle örtü altı üretim yapılan bölgelerdeki dere yataklarını temizleyen ekipler, olası bir su baskınına karşı da çamur birikmesiyle daralan yataklarda genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Mersin'de 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinin yarattığı tahribat, kamu kurumlarının işbirliği ve koordinasyonuyla temizlenmeye devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa olarak örtü altı sebze meyve üretimi yapan çiftçilerin sel nedeniyle oluşan sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor. Sel sularının çekilmesinin hemen ardından çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı bölgesinde dere yatakların ve tarımsal sulama kanallarının temizliğini gerçekleştirmişti. Benzer çalışmalarını son olarak Yenitaşkent bölgesinde yoğunlaştıran ekipler, DSİ Bölge Müdürlüğü ile de işbirliği yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde sel sularının taşıdığı ve dere yataklarında daralmaya neden olan balçık zeminler, iş makineleri yardımıyla derinleştirilip genişletiliyor. Dere yatakları böylece olası yeni bir taşkına karşı hazır hale getiriliyor. Yine sel sularının sürüklediği atıklar da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.
Çalışmaları yürüten Akdeniz Belediyesi ve DSİ yetkilileri, taşkınlardan en az hasarla kurtulabilmeleri için çiftçilere bir dizi uyarıda bulundu. Tarımsal ürün atıklarının ve kullanım ömrünü tamamlamış sera malzemelerinin zaman zaman dere yataklarına ve yakınlarına bırakıldığını ifade eden yetkililer, bu tür atıkların derelerin yatak kapasitelerini azalttığına ve taşkın riskini büyük ölçüde arttırdığına işaret ettiler. Yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mersin'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden birinin Akdeniz olduğunu dile getirdi. Bölgede sel felaketinin izlerinin silinmesi için devletin tüm kurumlarının koordineli bir biçimde mesai harcadığına dikkat çeken Aktaş, "Her kurum kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yaşanan tahribatın izlerini silmeye gayret gösteriyor. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak bölgemizde sıkıntı yaşanan alanlarda ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanan yoğun yağışın yarattığı taşkınlardan korunmak için dere yataklarını DSİ ekipleriyle birlikte temizliyoruz. Vatandaşlarımız, yapılan çalışmalara ilişkin her türlü dilek ve şikayetlerini teknik hizmet birimlerimizin 238 79 54 ve 238 79 55 numaralı telefonlarına iletebilirler" dedi.
(KRY-Y)

13.01.2017 13:20:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kocamaz: &quot;Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Şubat 2018'de faaliyete geçecek&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞUBAT 2018'DE FAALİYETE GEÇECEK"
Mersin GİAD'dan 'Yeni pazarlar keşfedin' çağrısı
YEREL

MERSİN GİAD'DAN 'YENİ PAZARLAR KEŞFEDİN' ÇAĞRISI
Memiş: &quot;Gençler BİGG fırsatını kaçırmamalı&quot;
YEREL

MEMİŞ: "GENÇLER BİGG FIRSATINI KAÇIRMAMALI"
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, ölüm yıl dönümünde Mersin'de anıldı
YEREL

KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE MERSİN'DE ANILDI
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

Müftü Erenay: &quot;Eshab-ı Kehf İslami İlimler Fakültesi hakkı Tarsus'a verildi&quot;
YEREL

MÜFTÜ ERENAY: "ESHAB-I KEHF İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ HAKKI TARSUS'A VERİLDİ"
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Çakacak başkanlığında yapıldı
YEREL

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ ÇAKACAK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaatına başlanıyor
YEREL

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI'NIN İNŞAATINA BAŞLANIYOR
Mersin'de cezaevi lojmanına ateş açıldı
YEREL

MERSİN'DE CEZAEVİ LOJMANINA ATEŞ AÇILDI
Büyükşehir'den esnafa yeni yıl hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ESNAFA YENİ YIL HEDİYESİ
Mersin'de bahardan kalma günler
YEREL

MERSİN'DE BAHARDAN KALMA GÜNLER
Büyükşehir ekipleri, bin 400 km köy yolunu asfaltladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, BİN 400 KM KÖY YOLUNU ASFALTLADI
Engel tanımayan projeyle hayatları değişti
YEREL

ENGEL TANIMAYAN PROJEYLE HAYATLARI DEĞİŞTİ
Soğuk nedeniyle uçamayan balaban kuşu bulundu
YEREL

SOĞUK NEDENİYLE UÇAMAYAN BALABAN KUŞU BULUNDU
'Ölüm Yakalar' oyuncuları Forum Mersin ziyaretçileriyle buluşacak
YEREL

'ÖLÜM YAKALAR' OYUNCULARI FORUM MERSİN ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞACAK
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
&quot;Moyamoya&quot; hastası Rümeysa evine döndü
YEREL

"MOYAMOYA" HASTASI RÜMEYSA EVİNE DÖNDÜ
Büyükşehir'in selde molozlarla atılan belgeleri dere kenarında bulundu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN SELDE MOLOZLARLA ATILAN BELGELERİ DERE KENARINDA BULUNDU
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ