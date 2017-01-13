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İKV heyeti Diyarbakır'da



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) yönetici ve üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'a geldi.

İKV ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile vakıf uzmanları, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'a geldi. Vali Hüseyin Aksoy, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ve Ticaret Borsası (DTB) Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan tarafından karşılanan heyet, tarihi Hasanpaşa Hanını ziyaret etti. Heyet daha sonra, Vali Aksoy, DTSO Başkanı Sayar ve DTB Başkan Vekili Şeyhmus Ayan ile birlikte tarihi İçkale Açık Hava Müzesini gezdi.

(İHA-MP-Y)



13.01.2017 13:24:21 TSI

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