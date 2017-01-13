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O holdingden İzmir, Eskişehir ve Çanakkale'ye dev yatırımlar



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İZMİR (İHA) - 20 yıldan bu yana yatırım, proje geliştirme, gayrimenkul ve varlık yönetimi konularında Türkiye'de ve Avrupa'da pek çok önemli projeye imza atan bir holding, İzmir'in Çeşme, Urla ilçesinde villa ve rezidans projeleri, Çanakkale ile Eskisehir'de ise iki otel açmak için çalışma başlattı.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye başlayan ve Avrupa'ya açılan Kuzu Holding, gözde projelerin yine startını verdi. Holding bünyesindeki C35 Gayrimenkul Yatırım yetkilileri, Villagio Çeşme, Estilo Çeşme ile lüks konut projelerini ve Çanakkale ve Eskişehir'de yapılacak otelleri basın toplantısıyla anlattı. Çeşme ilçesinde, deniz manzaralı teras keyfiyle tasarlanan 66 adet özel rezidansta, Türkiye'de bir ilk olan Beauty Spa ve terapi merkezi de bulunuyor. Modern çizgileriyle tasarlanmış 1+1, 2+1, 3+1 yapısıyla ön plana çıkan projede, özellikle detaylar büyük beğeni topluyor. Konforun yanında mimari tasarıma da önem verilen projede, her biri ayrı ayrı beklentilere hitap eden özel rezidanslarda sadelik ve minimalist çizgiler dikkat çekiyor. Estilo Çeşme projesinde ise 23 rezidansın yapılacağı ifade edilirken, proje 57-184 metrekare büyüklüğünde panoramik deniz manzaralı ve havuzlu süit dairelerden oluşuyor. Hayata geçirilecek olan projeler arasında da yine, Urla ilçesinde bir villa projesinin olduğu da kaydedildi.



Çanakkale ve Eskişehir'e Double Tree by Hilton otelleri

Holding bünyesindeki şirket ayrıca, Double Tree by Hilton Çanakkale ve Eskişehir Hilton ile Türkiye'nin en özel iki otelini açmak içinse hazırlıklarını hızlandırdı. Mimarisiyle dikkat çekecek olan Türkiye'nin en yeni ve özel iki otelinin 2017 ve 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanırken, otellerde, lüks misafir odaları, executive lounge ayrıcalığı, balo ve konferans salonları, toplantı odaları ile SPA merkezleri, termal terapi hizmeti, termal su havuzları ve Japon bahçeleri de olacağı kaydedildi.

C35 Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu, İzmir'de rezidans, Urla'da villa, Çanakkale ve Eskişehir'de Double Tree by Hilton projeleri ile çalışmalarını taçlandıracaklarını belirterek, "Her biri çok özel olan projeleri inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Otel ve konut sektöründe dünyadaki önemli tecrübelerimizi bu projelere aktaracağız. İzmir'e ve ülkemize yaptığımız yatırımlardan dolayı çok mutluyuz. En büyük hedefimiz bize adımızı veren güven ile çıktığımız yolda gayrimenkul sektöründe İzmir'de başarılı işlere imza atmak , tüketicileri hayalleri ile buluşturmak" diye konuştu.

(HG-



13.01.2017 13:25:38 TSI

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