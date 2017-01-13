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Milli seferberlik Düzce'de başladı.



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, çalışma hayatında milli seferberliği Düzce'de başlattı. SGK ziyareti ile Düzce'deki çalışmalarına başlayan Alpay, iş dünyasının yanı sıra işçiler, emekliler ve engelliler ile de görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Seferberlik için çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri bu kapsamda 81 İl'i dolaşarak çalışma hayatında milli seferberliği anlatacaklar.

Bu kapsamda işveren ve işçi ile buluşmak amacıyla bugün bürokratlarla birlikte Düzce'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumunu ziyaret etti. Kurumda İl Müdürü Necmi Köroğlu'ndan bilgiler alan Alpay, ziyaret programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alpay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda, Sayın Bakanımızın da Konya'da yaptığı çalışma hayatında milli seferberlik konu başlığı nedeniyle Düzce'de bulunuyoruz. Çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatmaya çalışacağız. Bu seferberlik kapsamında Bakanlık yöneticilerimizle birlikte toplam 10 il ziyareti düşünüyoruz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, İşadamları, Sanayiciler, işçiler, kadın ve engelli çalışanlar ve emeklilerle bir araya gelmeyi planladıklarını söyleyen Alpay, kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların desteğini isteyeceklerini belirtti.

Alpay, "İşçilerimizin ve işverenlerimizin yanında olacak, alın teri ile akıl terinin değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışma yapacağız. Çalışma hayatında ilan ettiğimiz milli seferberlik inşallah Düzce ilimize de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Alpay Düzce programı ile ilgili bilgiler verirken, iş dünyası ile görüşmelerin yanı sıra, işçilerle yemek yiyeceklerini ve sıkıntılarını dinleyeceklerini, emekli ve engelli vatandaşlarla da görüşme yapacaklarını bildirdi.

(AY)



13.01.2017 13:30:12 TSI

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