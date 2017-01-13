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Ne kadar çok kar, o kadar bereket



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ERZURUM (İHA) - Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, "Erzurum'da bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçiyor olmasının tarımsal üretim için herhangi bir zararı yok. Tam tersine Erzurum ve bölge çiftçisi için bu bir nimettir" dedi.

Ne kadar çok kar, o kadar bereket!

Son yılların en yağışlı ve en soğuk kış mevsimini geçiren Erzurum'da, bu durumun tarımsal üretimi nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, yağışların tarımsal üretim için külfet değil, tam tersine bir nimet olduğunu belirterek, kış mevsiminin soğuk ve çetin geçiyor oluşunun da buna dahil olduğunu dile getirdi. Erzurum ve bölgedeki tarımsal üretimin yoğun olarak güzlük ekimlere dayandığına dikkati çeken Başkan Şengül, "Erzurum ve bölgede güzlük ekim diye tabir edilen bir üretim metodu var. Bu metoda göre kışlık bitkiler güzden ekilir, kısa bir süre yeşertilir ve ardından yağan kar bu bitki örtüsünün üzerine kapatır. Karın çok yağmasının ve havaların soğuk olmasının bu tarz üretim biçimine kesinlikle zararı olmadığı gibi, tam tersine yararı da vardır" diye konuştu.

"Kar tabakası bitkileri donmaktan korur"

Kar yağışının fazla olmasının, güzden yeşertilen kışlık bitkiler üzerinde koruyucu bir kalkan görevi yapacağını dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, "Bitki örtüsünün üzerine kapatan karın altı tam tersine sıcak kalır ve bitki bu sayede donmaktan kurtulur. Havaların soğuk olması ise, bu bitki örtüsünün üzerini kapatan karın erimesini önler ki, bu da koruma kalkanının bahara kadar bitkilerin üzerinde kalması demektir. Ne zaman ki cemreler düşmeye başlar, toprak işte o zaman canlanır ve güzlük bitkiler, büyümeye kaldıkları yerden devam eder. Çünkü bir nevi şoklanmışlardır. Kısaca kar tabakası, bu bitkilerin bozulmadan kalmasını sağlamıştır" şeklinde konuştu.

"İlkbahar geç donları" çiftçi için tehlikeli!

Bölge çiftçisi için korkulması gereken hususun çetin kış şartları ve yağış miktarı değil, 'İlkbahar Donları' olduğunu dile getiren Başkan Erdal Şengül, "Bazen 'İlkbahar Geç Donu' dediğimiz iklimsel hareketler olabilir. İşte tarımsal üretim için asıl bu zararlıdır. Baharla birlikte canlanan bitkisel ürünler, bu mevsimsel hareket yüzünden donup, zayi olabilir. Bu da üretim ve ürün kaybı anlamına gelir. Öbür türlü metrekareye düşen kar ve yağmur, ürün için faydalıdır, ilaveten yeraltı su kaynaklarını güçlendirir. Yağışlar Erzurum'da böyle devam ederse, buna bağlı olarak hiç şüphe yok ki; üretim bol kazançlı ve yüksek kalitede olacaktır" ifadelerini kullandı.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 13:33:01 TSI

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