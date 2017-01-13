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Ortopedi servislerinde yoğunluk



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Buzlu yolda dengesini kaybedip düşenler soluğu hastanelerin ortopedi bölümlerinde alıyor. Son günleri kar yağışlı ve buzlu geçiren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de kırık ve çıkık nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artıyor.

Çorlu'da Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde düştüğünü ve kolunu kırdığını kaydeden Bayram Bozkurt, "Buzlanma nedeniyle kaydık, düştük. Belediye Allah rızası için ara sokaklara tuz döksün. Biz neyse de okullar başladı, öğrenciler ve servisler yollarda. Çukur var, bir de su borusu patlamış, buz tutmuş. Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde düştüm. Asfalt döküldü, 3 gün sonra kazıldı, çukur büyük. Okul servisleri zor geçiyor, yalpalanıyor. Yerler tam haberlik" diye konuştu.

Bayram Bozkurt'un kırılan kolu Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde alçıya alındı.

(SŞ-Y)



13.01.2017 13:40:53 TSI

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