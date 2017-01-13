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Kemalpaşa'da bilinçlenme eğitimlerinin startı kadınlardan



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Kemalpaşa Belediyesi, kadın ve aile sorunlarının çözümü için tüm kadınlara yönelik etkin bir eğitim programı başlattı. Verilen eğitim kapsamında Kemalpaşalı kadınların, kadın ve aile yönetimi hakkında bilgilenmeleri sağlanacağı kaydedildi.

Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen programlar kapsamında, kadınlara yönelik eğitim etkinliği için harekete geçti. Kadın ve aile sorunlarının çözümü için tüm kadınlara yönelik eğitimlerin verileceği ifade edilirken, kadınların uzmanlar tarafından kadını çevreleyen temel sorunlar üzerine bilgilendirme, çocuk yetiştirme ve aile yönetimi hakkında bilinçlendirme alanlarında ders göreceği duyuruldu.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Örnekköy Bilgi Evinde verilen seminerle ilgili ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şöyle konuştu:

"Kadın ve aile eğitimi seminerlerimiz ile kadınlarımız hem hak ve hürriyetlerini, hem de aile yönetimini öğrenecekler. Böylelikle toplumun en küçük parçası olan aile bilinçlenecek ve bilinçlenecek aile ile de toplum bilinçlenecektir. Çocuklarımız anneleri ve aileleriyle yetişiyor. Bilinçli aileler, bilinçli ve sağlıklı bir nesil ortaya koyacaktır. Programda emeği bulunan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

(HG-Y)



13.01.2017 13:42:05 TSI

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