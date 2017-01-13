13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kemalpaşa'da bilinçlenme eğitimlerinin startı kadınlardan

13 Ocak 2017 Cuma, 13:37
Kemalpaşa'da bilinçlenme eğitimlerinin startı kadınlardan
Kemalpaşa'da bilinçlenme eğitimlerinin startı kadınlardan

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Kemalpaşa Belediyesi, kadın ve aile sorunlarının çözümü için tüm kadınlara yönelik etkin bir eğitim programı başlattı. Verilen eğitim kapsamında Kemalpaşalı kadınların, kadın ve aile yönetimi hakkında bilgilenmeleri sağlanacağı kaydedildi.
Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen programlar kapsamında, kadınlara yönelik eğitim etkinliği için harekete geçti. Kadın ve aile sorunlarının çözümü için tüm kadınlara yönelik eğitimlerin verileceği ifade edilirken, kadınların uzmanlar tarafından kadını çevreleyen temel sorunlar üzerine bilgilendirme, çocuk yetiştirme ve aile yönetimi hakkında bilinçlendirme alanlarında ders göreceği duyuruldu.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu Örnekköy Bilgi Evinde verilen seminerle ilgili ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şöyle konuştu:
"Kadın ve aile eğitimi seminerlerimiz ile kadınlarımız hem hak ve hürriyetlerini, hem de aile yönetimini öğrenecekler. Böylelikle toplumun en küçük parçası olan aile bilinçlenecek ve bilinçlenecek aile ile de toplum bilinçlenecektir. Çocuklarımız anneleri ve aileleriyle yetişiyor. Bilinçli aileler, bilinçli ve sağlıklı bir nesil ortaya koyacaktır. Programda emeği bulunan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum."
(HG-Y)

13.01.2017 13:42:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

O holdingden İzmir, Eskişehir ve Çanakkale'ye dev yatırımlar
YEREL

O HOLDİNGDEN İZMİR, ESKİŞEHİR VE ÇANAKKALE'YE DEV YATIRIMLAR
Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı
YEREL

SAĞLIK-SEN İZMİR 2 NO'LU ŞUBEDEN KAN BAĞIŞI
CHP'li kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere battaniye
YEREL

CHP'Lİ KADINLARDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BATTANİYE
Yağmur ve kar barajlara yaradı
YEREL

YAĞMUR VE KAR BARAJLARA YARADI
Buca'nın tarihine ışık tutan çalışma
YEREL

BUCA'NIN TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇALIŞMA
Karşıyakalı Demir, Polonya yolcusu
YEREL

KARŞIYAKALI DEMİR, POLONYA YOLCUSU
Başkan Soylu'dan seraları çöken vatandaşlara ziyaret
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN SERALARI ÇÖKEN VATANDAŞLARA ZİYARET
Aliağa'da, şehit polis Fethi Sekin için lokma döktürüldü
YEREL

ALİAĞA'DA, ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN İÇİN LOKMA DÖKTÜRÜLDÜ
İzmirli hazır giyim ihracatçılarına Muş'a 'yatırım yapın' çağrısı
YEREL

İZMİRLİ HAZIR GİYİM İHRACATÇILARINA MUŞ'A 'YATIRIM YAPIN' ÇAĞRISI
Kahraman polis memuru dualarla anıldı
YEREL

KAHRAMAN POLİS MEMURU DUALARLA ANILDI
EKO Tıp Çalışma Grubu kuruldu
YEREL

EKO TIP ÇALIŞMA GRUBU KURULDU
Çocuklarda mutluluğun sonu başarı
YEREL

ÇOCUKLARDA MUTLULUĞUN SONU BAŞARI
Balçova'nın ev hanımları artık meslek sahibi
YEREL

BALÇOVA'NIN EV HANIMLARI ARTIK MESLEK SAHİBİ
Selçuk'ta, karla kaplanan tarihi yerler birer tabloya dönüştü
YEREL

SELÇUK'TA, KARLA KAPLANAN TARİHİ YERLER BİRER TABLOYA DÖNÜŞTÜ
İzmir'de ulaşıma açık öğretim düzenlemesi
YEREL

İZMİR'DE ULAŞIMA AÇIK ÖĞRETİM DÜZENLEMESİ
KODA'dan ikinci yıla özel konser
YEREL

KODA'DAN İKİNCİ YILA ÖZEL KONSER