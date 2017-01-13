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MATHAP, şehitliği ziyaret etti

13 Ocak 2017 Cuma, 13:37
MATHAP, şehitliği ziyaret etti
MATHAP, şehitliği ziyaret etti
- MATHAP Başkanı İhsan Akın: "Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Şehir Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.
MATHAP, Şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına beyaz ve kırmızı karanfil bırakan platform üyeleri, dua etti. Kuranı Kerim tilavetinin de okunduğu ziyarette, Şehitler için dua eden platform üyeleri, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, "Şimdiye kadar ülkemizde ilimizde vatan toprağı bölünmesin diye, görevli olduğu alanda şehit olan, tüm kolluk kuvvetleri, görevli olanlara, vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet dilemek, dua etmek, karanfil bırakarak anmak, anlamak ve anlatmak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Tarım ve Hayvancılık Platformu üyelerimiz yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerimiz, ilçe temsilcisi ve örnek yetiştiricilerimiz ile buradayız. 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişimi ve sonrası tüm terör örgütleri ile mücadele eden başta vatansever halkımıza, kolluk kuvvetlerimize, hükümetimize ve ilk defa halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürüttükleri bu zorlu mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan mücadeleyi canı gönülde destekliyoruz. Dün olduğu gibi bugünde haçlı zihniyeti Siyonist, bölme parçalama oyunlarını bozmak için, birlik ve beraberliğimiz için, devletimizin tüm terör örgütleri ile yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanındayız" dedi.
Akın, terör örgütlerine asla geçit vermeyeceklerini ifade ederek, "15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Devletine, necip milletine uçaklarla, tanklarla, bombalarla saldırdılar. İçimizde olup yardım, yataklık yapan hainlerle yapamadıklarını, iç savaş çığırtkanlığı yaparak, kargaşa çıkararak, korku oluşturarak, taşeronlar kullanarak, ekonomik savaş açanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Yalnız bunu lafla sözle değil, platformlarda şov yaprak değil, vatandaş olarak, STK olarak, kurum kuruluş olarak, devletimize sözde değil, özde destek vererek, hem canımızla hem de malımızla, yanlarında olmalıyız olacağız. Her şeyi devletten beklemek yerine, herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bizler tüm fedakarlık içinde elimizi hatta bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. 15 Temmuz öncesi ve sonrası şehit ve gazi olan tüm vatan evlatlarımızdan Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onlar hiçbir gelecek kaygısı gütmeden dünyada en değerli olan canlarını feda ettiler. Bizler neden kaygılıyız ki kaygı duymamız gereken tek şey; büyük ülkemizin bekası, bayrağımız, ezanımız, devletimiz, vazgeçilmez mukaddes vatanımız ve her karışı kanla sulanmış topraklarımızdır" diye konuştu.
(EA-AOA-Y)

13.01.2017 13:42:24 TSI
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