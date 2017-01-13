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Batman ve Siirt'teki okullarda enerji verimliliği etkinliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji Verimliliği haftası etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere elektrik enerjisinin nasıl verimli kullanılacağını anlatmayı sürdürüyor. Enerji şirketi uzmanları, bu kez de Batman ve Siirt'teki okullarda öğrenciler ile bir araya geldiler.

Batman'daki Pazaryeri İMKB Ortaokulu ve 19 Mayıs Şehit Öğretmenler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Faruk İşlek, Dicle Elektrik Perakende Satış İl Müdürü Serhat Öztürk, İşletme Tesis yöneticisi Bilal Altunç ve Müşteri Hizmetleri yöneticisi Mehmet Çiftçi de katıldı. Burada öğrencilere yönelik bir sunum yapan Altunç, kayıt dışı kullanılarak israf edilen enerjinin, hem ülke için önemli bir ekonomik kayıp olduğunu, hem de sağlıklı enerji verilmesini engellediğini söyledi.

Bölgede elektriğin ısınma aracı olarak görülmesi yüzünden kayıt dışı kullanımın fazla olduğunu da kaydeden İşletme Tesis Yöneticisi Altunç, "Elektrik bir ısınma aracı değildir. Isınmak için odun, kömür, doğalgaz, tezek, talaş gibi birçok seçenek var. Herkes elektrikle ısınmak isteyince kışın tüketim 4 kat artıyor" dedi.

Şehit Öğretmenler Ortaokulu'nda sunum yapan Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri yöneticisi Mehmet Çiftçi ise, ülke olarak enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olmadığımızı anlattı. Enerji kaynaklarının sonsuz olmadığına vurgu yapan Çiftçi, Türkiye'de enerjinin yüzde 47'sinin doğalgazdan üretildiğini belirterek, israftan vazgeçip tasarrufa yönelmemiz gerektiğini vurguladı.



Siirt'teki öğrenci buluşmaları

Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım ve Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde de enerji şirketinde görev yapan elektrik mühendisleri okulları ziyaret ederek, öğrencilere enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlattılar.

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklere öğrencilerin de katılımını sağlamak için, enerji verimliliği konusunda bazı sorular yöneltildi. Hem Siirt'te, hem de Batman'da soruları bilen öğrencilere Dicle Elektrik Dağıtım tarafından hazırlanan ekolojik not defteri ve kalemler hediye edildi.

(MŞY-MP-Y)



13.01.2017 13:51:39 TSI

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