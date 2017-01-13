13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Seyhan Belediyesi'nden kitap fuarına ücretsiz ulaşım hizmeti

13 Ocak 2017 Cuma, 13:48
Seyhan Belediyesi'nden kitap fuarına ücretsiz ulaşım hizmeti
Seyhan Belediyesi'nden kitap fuarına ücretsiz ulaşım hizmeti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 10. Çukurova Kitap Fuarı'na gitmek isteyen öğrenciler bulundukları okuldan Seyhan Belediyesi'nin araçları ile alınarak fuara götürülüyor. Fuar gezisi sonrası öğrenciler tekrar okullarına bırakılırken uygulamanın fuar bitiş tarihi olan 15 Ocak Pazar gününe kadar ücretsiz olarak süreceği bildirildi.
Adana'da 15 Ocak 2017 Pazar gününe kadar açık kalacak olan TÜYAP 10. Çukurova Kitap Fuarı'na gitmek isteyen öğrencilere Seyhan Belediyesi araç tahsis etti. Seyhan Belediyesi İdari İşler Müdürlüğü, okullardan aldığı öğrencileri 100. Yıl'daki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne götürüp fuar gezisi sonrası okullara geri bırakıyor.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef çocuklarımızın gençlerimizin kitap okuma oranı Avrupa standartlarının çok altında. Çağdaş toplumlar yetiştirmek için öncelikle kitap okumak gerekli. Bizlerde gençlerimize, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için şehrimizde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen kitap fuarının fırsata çevirip gençlerimizi fuara taşıma kararı aldık. Bu şekilde gençlerimize, çocuklarımıza şehrimize gelen yazarlarla bir araya gelme fırsatı sunmak istedik" ifadelerine yer verdi.
(ELF-Y)

13.01.2017 13:51:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Ünüvar: &quot;Rejim değişmiyor ama CHP de değişmiyor&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÜNÜVAR: "REJİM DEĞİŞMİYOR AMA CHP DE DEĞİŞMİYOR"
Adana'da öğrencilere kar süprizi
YEREL

ADANA'DA ÖĞRENCİLERE KAR SÜPRİZİ
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Büyükşehir Belediyesi okul bahçesine kar getirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OKUL BAHÇESİNE KAR GETİRDİ
Öğrencilere kar sürprizi
YEREL

ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ
Yrd. Doç. Dr. Hasan Gül'ün projesi ödüllendirildi
YEREL

YRD. DOÇ. DR. HASAN GÜL'ÜN PROJESİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yeni Adana Stadı'nın yapımı sürüyor
YEREL

YENİ ADANA STADI'NIN YAPIMI SÜRÜYOR
Başkan Çetin'den öğrencilere kar sürprizi
YEREL

BAŞKAN ÇETİN'DEN ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ
Karataş Limanı temizlendi
YEREL

KARATAŞ LİMANI TEMİZLENDİ
Öğrencilere giyecek yardımı
YEREL

ÖĞRENCİLERE GİYECEK YARDIMI
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Marketten silahlı soygun kameraya yansıdı
YEREL

MARKETTEN SİLAHLI SOYGUN KAMERAYA YANSIDI
Adana'da iş yeri yangını
YEREL

ADANA'DA İŞ YERİ YANGINI
Adana'da aranan terör hükümlüsü yakalandı
YEREL

ADANA'DA ARANAN TERÖR HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
Karda mahsur kalan 5 kişilik teknik ekip kurtarıldı
YEREL

KARDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİLİK TEKNİK EKİP KURTARILDI
Adana'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Tümer: &quot;Banliyö treni ulaşım sorununu azaltır&quot;
YEREL

TÜMER: "BANLİYÖ TRENİ ULAŞIM SORUNUNU AZALTIR"
Vali Demirtaş'ın, Ankara temasları
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'IN, ANKARA TEMASLARI
Borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti
YEREL

BORÇLANMA YETKİSİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN GEÇTİ
Yüreğir Belediyesi'nden Aladağ'a yardım
YEREL

YÜREĞİR BELEDİYESİ'NDEN ALADAĞ'A YARDIM
Özfırıncı'dan spor salonunda stand up
YEREL

ÖZFIRINCI'DAN SPOR SALONUNDA STAND UP
Sağlık çalışanları kan bağışladı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAN BAĞIŞLADI