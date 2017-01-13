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Kilis'te park refüjlere çiçek ekimine başlandı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:50
Kilis'te park refüjlere çiçek ekimine başlandı
Kilis'te park refüjlere çiçek ekimine başlandı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüj ve kavşaklara çiçek ekimlerine başladı.
Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi ve şehrin bir çok noktasında bulunan park, refüj ve kavşaklarda rengarenk çiçekler ekilmeye başladı.
Park Bahçeler Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mevsimlik düzenleme kapsamında yapılan çiçek ekimleriyle şehrin görsel açıdan güzelleştiriyoruz. Yollar ve refüjler bir şehrin vitrinidir. Bizde yollarımızı, refüjleri meydanlarımızı şehrimizin kimliğine uygun, göze hitap eden, görsel açıdan zengin hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
(MAD-AOA-Y)

13.01.2017 13:53:54 TSI
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