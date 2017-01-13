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'Giresun o kadar güzel ki kayanın bile ağzı açık kalmış' sözü gerçeğe dönüyor

- Şehrin hem girişinden, hem de çıkışından görünen 'Gedikkaya' şehir ekonomisine katkı sağlayacak

- Proje ile Gedikkaya, seyir terası, çay ocakları, gelen ziyaretçilerin dinlenebileceği, şehrin gürültüsünden uzak, temiz hava alabileceği bir alan haline getirilecek



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun'un prestij projelerinden biri olacak olan Gedikkaya Projesi'nin temelleri atıldı.

Giresun'a yeni bir vizyon ve turizm alanı katmayı hedefleyen proje ile yüzyıllardır şehrin hem girişinden, hem de çıkışından görünen 'Gedikkaya' şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Proje ile Gedikkaya, seyir terası, çay ocakları, gelen ziyaretçilerin dinlenebileceği, şehrin gürültüsünden uzak, temiz hava alabileceği bir alan haline getirilecek.

Giresun'da yüzyıllardır şehrin güzelliğini anlatan, 'Giresun O kadar güzel ki kayanın bile ağzı açık kalmış' sözünün bu projeyle gerçeğe dönüşeceğini belirten Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, "Yıllardır Gedikkaya bize bakıyordu, artık biz de Gedikkaya'ya çıkıp Giresun'u izleyeceğiz" dedi.

"Hem Giresun'un turizmine hem de yerel yaşamına, sosyal yaşamına katkı sağlasın diye böyle bir projeye başladık" diyen Aksu, "Gedikkaya yüzyıllardır böyle duran ama Giresun'daki yaşayan insanların yüzde birinin dahi çıkmadığı, kimsenin aslında tanımadığı sadece uzaktan baktığı bir tepe ve alan. Başka şehirler ve başka ülkelere baktığımızda bu tür alanların çok daha değerli çok daha turizme katkı sağladığını görüyoruz. Biz de bunu değerini hayata geçirmek için tüm proje ekibimle, çalışan arkadaşlarımla, meclis üyelerimle tartışarak bu işin sonuna geldik. Bugün temelini atıyoruz. En kısa sürede burayı bitireceğiz ve gerçekten Gedikkaya'yı turizme kazandırmış olacağız. Buradaki yapılacak işlem yaklaşık 550 metre civarında bir yoldur ve trafiğe açık olmayacaktır. Elektrikli araçlarla çıkış sağlanabilecek. Yaşlılarımıza, hastalarımıza, yürümekte zorluğu çeken insanlarımız için de elektrikli araçlarla ulaşım yapılacaktır. İlk aşamada tepeye ulaşacağız. 4 parseli geçince dolgu yapacağız ve burası tamamen bir yol olacak. Yapıldığında da betondan uzak o yapıyı bozmadan devam edeceğiz. İkinci aşamada ise tepeye iki tane kafeterya düşünüyoruz. Onun dışında seyir terasları yapılacak ve burada da insanlarımız bol bol Giresun'u seyretme imkanı bulacaklar. Yaklaşık maliyeti 5 milyon civarında olacak. Bu sene bizim proje yılımız olacak. Yeni Pazar alanının temellerini bu sene atacağız. Sokakbaşı Kültür Merkezi'nin temeli de bu sene atacağız. Bu sene yaklaşık rutin çalışmamız asfaltlama kanalizasyon park ve bahçe dışındaki yapacağımız yatırım yaklaşık 35 milyon Lira. Bunlar bizim seçim döneminde söylediğimiz projelerimiz. Şimdiden tüm Giresun halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kerim Aksu, Gedikkaya Projesi'nin 5 milyon liraya mal olmasını tahmin ettiklerini, bu yıl başlamayı planladıkları diğer iki proje ile toplam 35 milyon lira yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

(RY-ÖS-Y)



13.01.2017 14:00:04 TSI

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