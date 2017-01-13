YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çakacak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Vali Çakacak, başarılı sporcuları ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 2016 yılında atletizm, tekvando, satranç ve muay thai branşlarında uluslararası müsabakalarda dereceye giren genç sporcuları ödüllendirdi.

Sahil Valilik makamında gerçekleşen ödül töreninde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, 13 sporcu ve 8 antrenör hazır bulundu. Burada konuşan Vali Çakacak, 2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'de düzenlendiğini hatırlatarak, Mersin'in uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek spor altyapısına sahip olduğunun altını çizdi. Bu bağlamda, spor kenti Mersin'in sporcularının da büyük başarılar elde etmesinin gayet doğal olduğunu vurgulayan Çakacak, "Sporcularımız, uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılar ile hem şanlı bayrağımızı dalgalandırmakta, hem de ülkemizi ve ilimizi tüm dünyaya tanıtmaktadırlar. Bu nedenle onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Aldıkları başarılı sonuçlar ile bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve bu başarıların elde edilmesinde büyük payı olan antrenörlerimizi tebrik ediyor, böylesine başarılı evlatlar yetiştirdikleri için de sporcularımızın saygıdeğer ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sporcuların göstermiş oldukları bu başarıları öğrenim hayatlarında da göstermeleri gerektiğinin altını çizen Çakacak, hem spor hem de öğrenim hayatında elde edilen başarıların spora yeni başlayan gençler için de örnek teşkil edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çakacak, atletizm, tekvando, satranç ve muay thai branşlarında çeşitli uluslararası yarışmalarda dereceye giren Emin Öncel, Burcu Yüksel, Eda Tuğsuz, Şenizcan Aras, Yağmur Korkut, Huri Korkut, Sıla Çağlar, Barış Ekin Özenir, Fevzi Kurt, Mehmet Alkayış, Batuhan Bayramdemir, Ali Ataberk Gürbüzcan ve Funda Alkayış isimli sporculara ödüllerini verdi.

Sporcuların antrenörlerine de başarı belgelerini veren Çakacak, onlardan başarılı sporcular yetiştirmeye devam etmelerini ve Mersin'deki sporcu sayısının artmasına katkı sağlamalarını istedi.

(KRY-Y)



13.01.2017 14:07:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER