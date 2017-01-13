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Başak Koleji'nden öğrenci ve velilere sağlık hizmeti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Koleji ile özel bir spor salonu arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın ve spor salonu işletme sahibi Hasan Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti. İmzalanan hzmet sözleşmsiyle Aydın Başak Koleji personeli ve öğrencileri ile aileleri için spor salonunda sunulacak salon kullanımı hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 15 indirim uygulayacak.

(MB-Y)



13.01.2017 14:08:26 TSI

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