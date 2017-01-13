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Iğdır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Vali Yardımcısı Harun Yücel başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Harun Yücel, ilçe kaymakamları, yatırımcı bölge ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Yardımcısı Harun Yücel, 2016 yılında 23 yatırımcı kuruluşun programda bulunan 276 adet projenin 230 adeti üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu projelerden 50 adeti bitirilmiş, 150 adetine ise devam edilmekte, 30 adet proje ise ihale aşamasındadır. Bu projelerin 46 adetine ise başlanılmıştır.

İlimizde 2017 yılı 1. dönem itibari ile 23 yatırımcı kuruluşumuz, 2016 yılındaki 276 adet projeden 180 adet projeyi bitiremediğinden, 2017 yılına devredilmiştir. Yatırımcı kuruluşlarımızın 2016 yılının 4. dönemine kadar bitirilmeyen ve 2017 yılına 69 adet yeni proje eklenerek toplamda 249 adet projeye ulaşılmıştır. Kurumlarımız söz konusu 249 adet projenin 191 adeti üzerinde çalışmıştır. Bu projelerden 97 adeti bitirilmiş, 77 adetine devam edilmekte, 17 adet proje ise ihale aşamasındadır. Bu projelerin 58 adetine ise başlanılmamıştır" dedi.

Toplantı, yatırımcı kurumların sunumlarının ardından sona erdi.

(MSA-Y)



13.01.2017 14:08:46 TSI

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