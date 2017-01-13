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Alanya Avusturya'da tanıtılıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 14:06
Alanya Avusturya'da tanıtılıyor
Alanya Avusturya'da tanıtılıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Avusturya'da düzenlenen uluslararası turizm fuarına katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Dönmez, "Yabancı basın mensuplarıyla görüşmeler yapıldı. İkna çabalarımızın olumlu sonuç doğuracağına inanıyorum" dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Fuarı'nda Alanya standı ilgi gördü. Messe Fuar Merkezi'nde 70 ülkeden yaklaşık 800 firma tanıtım çalışması yapıyor. Fuarda Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 200 metrekarelik alanda stant açtı. Türkiye'den, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere oteller, destinasyonlar, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu 10 katılımcı bulunuyor.
"Alanyaspor forması hediye edildi"
Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Dönmez temsil ediyor. Avusturya'dan sorumlu Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel'in Alanya tanıtım çalışmalarına büyük destek sağladığını söyleyen Dönmez, "Demirel, Alanya'yı önemsiyor. Önemli kişilerle görüşmeler yapmamızı sağladı. Her konuda bizlere destekleri var. Kendisine Alanyaspor forması hediye ettik" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 14:10:36 TSI
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