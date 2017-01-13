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Aydın Büyükşehir Meclisi Ocak ayı 2. toplantısını yaptı.



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, meclis gündeminde yer alan 42 madde görüşülerek meclisin onayına sunuldu.

Gündemde yer alan 2. maddede, Söke ilçesi, Çiftlik, Konak ve Yenicami Mahallerine ait 1/5000 ölçekli Söke ilçesi Kent Merkezi ve Çevre Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi esnasın da tartışma yaşandı.

Söke Belediye Başkanı ve aynı zamanda ABŞ belediye meclis üyesi de olan Süleyman Toyran, ilgili gündem maddesine geçildiği esnada söz alarak, ilçede yaklaşık 170 hektar alanı kapsayan 1/5000'lik çalışmanın trafik keşmekeşliğine son verilmesi için gündeme alındığını ifade etti. Bunun üzerine Toyran'ın sözünü kesen Başkan Çerçioğlu, ilçede geçen yıl bin 500 dönümün imara açtıklarını, yeni imara açılan alanlara yüksek apartman ve katları yapılmasını önererek, Sökeli vatandaşların rahat olmasını ve kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sürece kimsenin evleri ve barklarını yıkılmayacağını söyledi.

Oylamaya sunulan maddenin oy çokluğu ile ret edilmesinin ardından konuşan Çerçioğlu, ekranından takip ederek, alan içerisinde tarihi tescil binaların da olduğunu belirterek, "Bakın, Albayrak Caddesi'nin genişletilmesi isteniyor. Bu caddenin genişlemesi için istimlâk edilerek binaların yıkılması gerekiyor. Ben niye vatandaşın işyerini, binasını yıkayım" diye konuştu.

Çerçioğlu, burada 18. Maddenin uygulanması çok zor olduğunu ve sırf trafik sorunu var diye tarihi dokuların bozulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantı'da, bir sonraki Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının 14 Şubat 2017 tarihinde yapılması karar bağlandı.

(HÇ-MB-Y)



13.01.2017 14:11:19 TSI

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